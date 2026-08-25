Agro.- La calamarsada del dilluns va causar danys de fins al 80% a cultius de Lleida, segons UP

LLEIDA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La calamarsada d'aquest dilluns va causar danys de fins al 80% en cultius de préssec tardà i superiors al 70% en plantacions d'ametlles de la província de Lleida, segons Unió de Pagesos (UP).
El sindicat ha reclamat aquest dimarts al Departament d'Agricultura del Govern que valori "amb celeritat" els danys perquè els pagesos puguin accedir a les seves finques tan aviat com sigui possible, i perquè se'ls apliqui una adequació de mòduls de l'IRPF per la pèrdua d'ingressos patida, ha informat en un comunicat.
Concretament, a municipis com Almenar, Alfarràs i Ivars de Noguera (Lleida) es van veure afectats fins al 80% de cultius de préssec tardà, i de pera i figues en menor percentatge.
En altres finques de municipis com Alcarràs, Albatàrrec, Corbins (Lleida) o a l'horta de Lleida, l'afectació va ser d'entre el 20% i el 30% en pera, poma i préssec.
Més del 80% de la fruita de pinyol del Segrià (Lleida) ja estava recollida i més del 70% de la pera també.
Pel que es refereix a la fruita seca, la calamarsa va fer caure el 70% de les ametlles en algunes zones de Tremp, Abella de la Conca i Sant Romà d'Abella (Lleida).
PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Als municipis de Falset, Marçà, Capçanes i a la zona del pantà de Guiamets (Tarragona), la tempesta va afectar al voltant del 50% de les vinyes pendents de veremar.
A la comarca de la Ribera d'Ebre (Tarragona), la calamarsa va afectar teulades d'uralita i plaques solars d'algunes finques, encara que la majoria de la fruita dolça de la zona ja estava recollida.