Augmenten a 9 els casos de pesta porcina africana en senglars a Catalunya

Un vehicle de la UME on s'han detectat focus de pesta porcina a Barcelona
El Laboratori Central de Veterinària d'Algete (Madrid) ha confirmat el positiu del virus de pesta porcina africana (PPA) en 7 senglars més, morts a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i que se sumen als 2 primers positius de la setmana passada, informa el Ministeri d'Agricultura aquest dimarts en un comunicat.

Amb aquests nous positius es confirma la presència de la malaltia en un total de 9 animals salvatges, tots a la mateixa zona, i els seus positius s'han notificat a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OMSA).

Els serveis veterinaris oficials de Catalunya, en col·laboració amb el Ministeri, han delimitat una zona de control i vigilància en radi de 20 quilòmetres entorn dels casos detectats.

