Agro.- Assolit un preacord del Conveni agropecuari, amb un augment del 23% de 2021 a 2025

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Patronal i sindicats han assolit un preacord per renovar el conveni col·lectiu del sector agropecuari de Catalunya, que inclou un augment salarial acumulat del 22,62% entre 2021 i 2025, informa UGT de Catalunya en un comunicat aquest dimarts.
L'augment salarial té efectes retroactius des de l'1 de gener de cada any i inclou una pujada de l'1,58% el 2021, del 3,63% el 2022, del 8% el 2023, del 5% el 2024 i del 4,41% el 2025.
Els treballadors del sector rebran el pagament dels retards generats durant el període de manera fraccionada al maig, juliol i octubre d'aquest any.
A més, el salari base del sector sense incloure complements no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional (SMI), i no es podrà aplicar la compensació ni absorció del SMI amb complements personals o de conveni.
Les parts han acordat continuar les negociacions per desenvolupar el conveni corresponent als anys 2026 i següents.