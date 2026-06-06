Asaja rebutja perdre "ni un pam de sòl agrícola" pel pla català de renovables

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
Asaja ha celebrat una jornada per explicar i debatre el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables (Plater), a la qual van assistir 70 persones del sector, així com responsables d'ajuntaments i de la Generalitat, on va defensar que no es perdi "ni un pam de sòl agrícola".
Van assistir a la sessió, celebrada aquest divendres, el president d'Asaja a Catalunya, Pere Roqué; la responsable d'energies renovables del sindicat, Cristina Clavell, i pagesos afectats, informa el sindicat en un comunicat aquest dissabte.
Asaja va explicar que mantindrà reunions amb la Generalitat per comunicar les seves preocupacions i els principals problemes que, al seu judici, suposa dur a terme el pla impulsat per la Generalitat, una vegada s'han recollit les inquietuds del sector.
El seu objectiu és fer saber a l'administració que Asaja "no vol que es perdi ni un pam de sòl agrícola per les conseqüències que pot portar", per la qual cosa advoca per aprofitar espai en sòls improductius, així com sostres de sòls urbans i industrials.
"Les nostres administracions han de saber que la dimensió de les nostres empreses agràries és petita, per la qual cosa un petit impacte en aquest sentit afectarà de forma greu a la seva viabilitat. Asaja Catalunya demana que es respecti el nostre sector agrari català i la sobirania alimentària", afirmen.