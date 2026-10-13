Art Laietà, escollit el millor cava d'Espanya

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Art Laietà ha estat triat el millor cava d'Espanya per la Guia Peñín 2027, segons ha informat el celler en un comunicat.
En concret, el celler familiar i ecològic d'Alella (Barcelona) s'ha alçat amb quatre dels seus caves al podi dels millors vins d'Espanya, no sent superat en aquesta fita per cap altre elaborador d'escumós, a més de situar un vi ranci i un dolç entre els més destacats.
Al capdavant es troba l'AA10 2014 Gran Reserva, amb 98 punts, una puntuació que el converteix de nou en el cava millor valorat de la guia i que millora en un punt la qualificació obtinguda l'any passat.
Aquesta nova puntuació reforça una trajectòria especialment destacada, ja que des de la seva sortida al mercat a finals del 2020, AA10 ha figurat sempre entre les referències millor puntuades d'aquesta guia i ha estat el cava millor valorat en cinc de les sis darreres edicions.
Un reconeixement que avala la singularitat d'un cava que representa una de les màximes expressions de la filosofia d'Art Laietà com és elaborar vins i caves amb identitat pròpia, llargues criances i una clara vinculació amb el territori.
Completen el podi tres caves més i dos vins. L'Opus Paratge Qualificat Vallcirera 2021, amb 97 punts, i l'Exeo Evolució+ 2007 Gran Reserva, amb 96 punts, mantenen la puntuació de l'any anterior. També figura l'AA5 2020 Gran Reserva, el nou cava d'Art Laietà, presentat el passat mes de març, amb 95 punts.
Esment especial han rebut el vi ranci 1981 Solera Ismael Manaut, que repeteix podi amb 95 punts, i el vi Dolç Mataró Evolució+ 2010, que aconsegueix 96 punts.
Els resultats de la Guia Peñín 2027 arriben en un moment especialment significatiu per Art Laietà, que aquest any celebra les seves 25 veremes.
El celler de la família Pujol-Busquets continua construint el seu projecte sense renunciar als principis que l'han definit des dels seus inicis: viticultura ecològica, verema manual, respecte pel territori i una manera d'elaborar vins i caves que busca expressar la personalitat de cada varietat i cada anyada.