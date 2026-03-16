Agricultura publica la II guia dels millors olis d'oliva verge extra de Catalunya

Ordeig remarca que Catalunya vol ser una "referència mundial" en la producció d'oli
BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presidit aquest dilluns la presentació de la Guia dels Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, eina que recull i posa en valor els olis de més qualitat produïts al territori.
Ordeig ha remarcat que Catalunya vol ser una "referència mundial" en la producció d'aquest oli i ha afegit que posaran al consumidor en el centre de les polítiques perquè pugui conèixer els productes, i es crearà un distintiu perquè es pugui identificar els restaurants que cuinen amb oli d'oliva verge extra de Catalunya, ha informat el Departament en un comunicat.
Aquesta guia inclou 158 referències dels millors olis d'oliva verge extra de la campanya 2025-2026, seleccionats a partir de les valoracions del Panel de Tast Oficial d'Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, amb la col·laboració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
La publicació ofereix informació detallada sobre cada oli, com la puntuació obtinguda, la varietat, el perfil sensorial, l'empresa productora i l'origen i incorpora també continguts sobre el valor gastronòmic de l'oli i les diferents denominacions d'origen protegides de Catalunya.
GUIA RENOVADA I ACCESSIBLE
En aquesta segona edició s'ha treballat en una guia millorada, tant en el format imprès com en la versió digital, que és accessible i interactiva i facilita la consulta de tota la informació associada a cada oli.
Aquesta guia forma part de les actuacions del Pla d'Acció de l'Oli d'Oliva de Catalunya 2024-2026 impulsat pel Govern, un pla en el qual destaquen altres iniciatives com la creació dels Premis Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya i la Nit de l'OOVE Català, que reconeixen l'excel·lència dels productors.