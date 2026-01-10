Agricultors catalans sobre el pacte UE-Mercosur: "Només es beneficiaran grans inversors"

Glòria Sánchez - Europa Press
Un 70% de les importacions catalanes de Mercosur són agrícoles
BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors catalans, mobilitzats aquest dijous i divendres en diferents punts del territori contra l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mercosur, temen l'impacte negatiu que tindrà aquest pacte en els seus negocis i critiquen que els guanys no arribaran a les seves butxaques: "Només es beneficiaran grans inversors".
Entre les veus crítiques es troba la de Rafel Verdiell, arrossaire amb 100 hectàrees en el Delta de l'Ebre (Tarragona), que sosté en declaracions a Europa Press que l'asimetria regulatòria entre tots dos blocs comercials fomentarà la competència deslleial en permetre l'entrada de productes que no compleixen amb les estrictes normatives ambientals imposades a Europa.
"Ens prenen el pèl: s'aprofiten d'ells perquè són mà d'obra barata i arruïnen els agricultors europeus. Aquest acord ens afectarà molt negativament, no podem competir contra aquests països", alerta l'agricultor.
INFORME D'ACCIÓ
L'acord entre la Unió Europea i Mercosur, aprovat aquest divendres, afectaria de forma molt diferent a diferents sectors clau de l'economia catalana, i mentre les exportacions del sector de l'automòbil, per exemple, podrien augmentar amb la reducció d'aranzels, el sector agroalimentari, com l'arrossaire, podria veure's perjudicat.
Segons l'informe 'Impactes econòmics de l'acord UE-Mercosur a Catalunya', elaborat per Acció --l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern-- a finals de 2024, Catalunya és la segona comunitat autònoma espanyola que més importa de Mercosur, amb un 20,8% del total i únicament per darrere d'Andalusia.
Les importacions catalanes de Mercosur han augmentat exponencialment en les dues últimes dècades, amb un creixement de les compres catalanes a la regió d'un 58% més entre 2020 i 2023, concentrades especialment en productes agrícoles com a faves, fruites, olis, arròs o carn, fins a suposar un 70% del total.
L'acord entre ambdues regions, que comporta una reducció significativa dels aranzels al comerç entre els països de tots dos costats de l'oceà, farà augmentar la competència i "pot perjudicar a aquells productes agrícoles que Catalunya també exporta a la UE, com és l'arròs o el vi", alerta l'informe.
GRANS DISTRIBUÏDORES
El responsable de l'arròs a Unió de Pagesos, Josep Antoni Vidal, que és també amo d'explotacions arrossaires al Delta de l'Ebre, explica a Europa Press que la voluntat real d'aquest acord no és un altre que generar beneficis per a les grans distribuïdores.
Posa d'exemple la iniciativa 'Tot excepte armes' impulsada per la UE, sota la qual totes les importacions dels països membre des de països menys desenvolupats del món estan lliures d'aranzels, amb l'excepció de les armes, per ajudar-los a sortir de la pobresa.
"Un dels països a qui els beneficiava era Birmània, l'actual Myanmar, un dels exportadors d'arròs d'Espanya, però aquesta gent avui continua igual de pobra. En aquests acords no es beneficia la població local, sinó les grans distribuïdores", assevera Vidal.
CARN PORCINA
Segons l'informe d'Acció, l'entrada de productes procedents del Mercosur, especialment carn bovina, d'au i oli de soja, podria actuar com a "substitutiu" de la carn de porc i l'oli d'oliva català, la qual cosa pot afectar negativament a les exportacions catalanes d'aquests productes.
El ramader Rossend Saltiveri, propietari d'una explotació de porcs a Ivars d'Urgell (Lleida), explica a Europa Press que les disparitats de les exigències tècniques i sanitàries entre la UE i Mercosur seran un altre obstacle per a la comercialització de la carn de porc, minvada per la crisi de la pesta porcina africana (PPA).
"Si volen introduir producció a Europa, hauria de ser amb les mateixes condicions que tenim nosaltres, que són molt més exigents en termes de benestar animal o de prohibició de determinats fitosanitaris i productes", ha reclamat.
Encara que Saltiveri reconeix que el sector porcí europeu no s'enfronta a una amenaça tan immediata com el boví, l'avicultura o l'arròs, posa el focus en el potencial exportador de Brasil: "És un gran productor de carn de porc i ho serà encara més. És cert que té una major necessitat de cobrir consum intern, però els seus costos de producció i l'exigència de les seves normatives són més baixos".
RESPOSTA INSTITUCIONAL
Malgrat les protestes dels agricultors, que el dijous de matinada van començar a Catalunya però que també s'han dut a terme en diferents punts de França, Alemanya o Grècia, el conjunt d'Estats membre va donar el divendres llum verda a la signatura de l'acord gràcies a la majoria qualificada.
El 'Sí' europeu no ha estat, no obstant això, absolut, i mentre que França, Hongria, Polònia, Àustria i Irlanda han votat en contra, Bèlgica s'ha abstingut, mentre que Espanya s'ha alçat durant la negociació com un dels principals defensors de l'acord.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va defensar dijous passat que "és un greu error veure Mercosur com una amenaça, perquè és una gran oportunitat, però també per al sector agroalimentari".
ORDEIG DEMANA UNES "REGLES CLARES"
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va dir aquest divendres abans de reunir-se amb representants de les mobilitzacions agràries que el sector primari català no ha de preocupar-se per ser competitiu amb els països del Mercosur "si es fa amb les regles clares i amb igualtat d'oportunitats".
Va subratllar que no es puguin importar productes que no segueixin els mateixos controls i limitacions que tenen els productes europeus, al mateix temps que va demanar una solució pactada amb els agricultors per aixecar els corts de carreteres o accessos al Port de Tarragona per així evitar "un perjudici econòmic molt gran".