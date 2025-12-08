Agents Rurals crida a "no baixar la guàrdia" davant de la PPA i continua amb les prospeccions

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
El sotsinspector i cap de l'àrea de grups de suport d'Agents Rurals, Quico Rivera, ha cridat a "no baixar la guàrdia" davant de la pesta porcina africana (PPA) i ha informat que se segueix treballant en prospeccions dins del segon radi del brot, la zona de baix risc compresa entre els 6 i els 20 quilòmetres de la zona d'origen a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
En declaracions als mitjans des de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) aquest dilluns, ha agraït a la ciutadania el compliment de les restriccions, que, ha dit, s'estan respectant "molt", encara que ha recordat el perill que les persones siguin focus de transmissió d'aquesta malaltia.
Així mateix, ha recordat la necessitat que els ciutadans alertin "ràpidament" al 112 en cas de trobar senglars morts o amb símptomes de malaltia.
També ha agraït la tasca de la resta de cossos desplegats per a la contenció del brot i ha dit que estan "molt contents" de com s'està desenvolupant el dispositiu.
Ha explicat que per a les prospeccions de terreny estan comptant amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la la Unitat Militar d'Emergències (UME).