Afrucat i UGT signen el conveni col·lectiu dels treballadors de la fruita de Lleida

LLEIDA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) i el sindicat UGT han acordat aquest dilluns el nou conveni col·lectiu de les centrals per a les persones treballadores de la demarcació de Lleida, informa l'entitat aquest dilluns en un comunicat.

Les tres novetats més importants de l'acord són la definició dels supòsits de contractació temporal per evitar eventuals conflictes, la regulació i flexibilització dels sistemes de trucada i sortida dels treballadors fixos-discontinus, i la revisió salarial tècnica, adaptant-se als canvis normatius introduïts en la política laboral espanyola.

En nom d'Afrucat ha signat la seva presidenta, Montse Baró, i per part d'UGT, la secretària del sector Agroalimentari d'UGT a Catalunya, Alicia Buil: el nou text entrarà en vigor en aquesta campanya 2024/2025 i de forma retroactiva per la 2023/2024 ja que l'any passat no va haver-hi acord.