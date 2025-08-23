Agricultura va detectar el doble de morts d'arbres el 2024 a Catalunya a causa de la sequera

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El doble d'arbres van morir en boscos catalans el 2024 respecte als anys 2022 i 2023, un 3,4%, per culpa de les desfavorables condicions meteorològiques i la sequera acumulada.
Les dades s'han registrat a través d'una xarxa de 383 parcel·les amb 9.000 arbres distribuïdes sistemàticament per tot el territori, la Xarxa 8x8CAT, que monitora anualment la salut dels boscos, informa el Departament d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
La sequera acumulada el 2024 va augmentar la mortalitat, especialment en varietats com el pinastre, amb un 7,1%, la surera, amb un 5,7% i el pi pinyer amb un 5,2%.
La defoliació és un dels indicadors principals de la salut dels arbres i es va constatar que havia empitjorat a 66 parcel·les, havent millorat a 25, consolidant una "lleugera tendència d'empitjorament general".
Segons el departament, el canvi climàtic està provocant canvis en el comportament de moltes espècies autòctones, "trenca els equilibris naturals" i, a més, les inspeccions indiquen que l'estat fitosanitari dels boscos empitjora sostingudament.
En aquest sentit, destaquen la importància d'una gestió forestal "sostenible", mitjançant una silvicultura activa que permeti reduir la vulnerabilitat dels boscos enfront d'incendis o sequeres.
UNA XARXA DE 383 PARCEL·LES
La Xarxa 8x8CAT està formada per 383 parcel·les fixes separades per una malla de 8x8 quilòmetres, que prové del sistema europeu ICP Forests.
Cada parcel·la la formen 24 arbres, dels quals s'analitza la defoliació i la fructificació, a més de fer una anàlisi fitosanitària i de les espècies que conviuen a la parcel·la.
L'objectiu és, segons informen, disposar d'un diagnòstic continuat sobre la salut dels boscos, tenint en compte l'evolució espacial i temporal, gràcies a una campanya de camp que desplaça a tècnics per tot Catalunya durant sis mesos.