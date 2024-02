Agricultors parteixen cap a Barcelona i aixequen el tall de l'AP-7 a Medinyà (Girona)

GIRONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Els pagesos catalans han partit aquest dimecres al matí cap a Barcelona, per la qual cosa han aixecat el tall de l'AP-7 a l'altura de Medinyà (Girona) que mantenien fins a les 9 hores.

D'aquesta manera, els pagesos inicien la marxa lenta de tractors cap a la capital catalana, per la qual cosa es presenten retencions en la via en sentit sud, han comunicat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

Així mateix, a la mateixa hora també ha iniciat la marxa lenta de tractors a l'AP-2 que sobre les 9.15 es trobava entre la Bisbal del Penedès i Banyeres (Tarragona).

La seva intenció és col·lapsar aquest dimecres les entrades de Barcelona i concentrar-se davant la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

Aquest dimarts, han confirmat que entraran a Barcelona per la Diagonal, la Meridiana i la Ronda Litoral fins a la Gran Via, amb la finalitat de dirigir-se a la seu de la Conselleria, situada al número 612 de la Gran Via.