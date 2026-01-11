Agricultors catalans mantenen el bloqueig de vies contra l'acord UE-Mercosur

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors que es mobilitzen des d'aquest dijous en diversos punts del territori català per protestar contra l'acord de la Unió Europea (UE) i Mercosur mantenen les mobilitzacions i bloquejos en carreteres aquest diumenge al matí.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) via X segueixen tallades l'AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona); la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona); l'N-II entre Bàscara i Pontós (Girona) ; l'A-27 d'accés al Port de Tarragona i a la C-38, en el seu pas pel Coll d'Ares, està restringit el pas de camions.
L'organització Revolta Pagesa ha convocat una manifestació per a aquest diumenge al migdia a Tarragona per protestar contra l'acord comercial.