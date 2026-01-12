Agricultors acorden amb Illa "més diners i més controls" per pal·liar els efectes de Mercosur

Les assemblees es reuneixen per decidir si aixequen tots els talls que mantenen des del dijous
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors catalans han acordat aquest dilluns amb el president Salvador Illa "més diners i més controls" sobre els productes en supermercats per combatre els possibles efectes que tingui en el sector l'acord UE-Mercosur.
Ho ha dit el portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, en declaracions a mitjans de comunicació després de la reunió a porta tancada celebrada a la tarda amb Illa i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
"Sortim satisfets perquè el president Illa ha recolzat en tot moment els compromisos que ha dut a terme Ordeig amb nosaltres en les últimes reunions i a partir d'ara començarem el seguiment de treball amb el beneplàcit del president per a la dotació de recursos i minimització d'impactes del Mercosur", ha afegit Aguilera.
La materialització d'aquest increment encara no està tancada, així com l'origen dels fons, detalls que es determinaran en diferents taules de treball que se celebrin a partir d'ara, la primera d'elles en tres setmanes, ha confirmat el representant de Revolta Pagesa, "per anar punt a punt".
Junt amb aquest major pressupost per al departament, el Govern també s'ha compromès a treballar per equiparar l'impost de l'hidrocarbur amb el qual tenen els pescadors i més dotació en els controls de supermercats i auditories de productes per "assegurar que els productes que venen de fora de Catalunya tinguin una sanitat que tots els consumidors mereixen".
ASSEMBLEES
De moment, el sector ha aixecat els bloquejos als accessos al Port de Tarragona per l'A-27 i les assemblees de Revolta Pagesa decidiran després de la reunió si aixequen la resta de talls, encara que Aguilera ha confiat que això succeeixi "si no hi ha cap contratemps".
De moment, ja s'ha decidit aixecar el tall a l'AP-7 a l'Alt Empordà (Girona) i el de la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona).