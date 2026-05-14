ÁgoraTech 2026 reunirà a Sitges (Barcelona) més de 100 cadenes hoteleres i 70 empreses

Ágora Central de Compras, la central de compres de Grupo Hotusa, celebrarà del 26 al 28 de maig a l'Eurostars Sitges 5* (Barcelona) la segona edició d'ÁgoraTech, la trobada professional que reunirà més de 100 cadenes hoteleres i 70 empreses de l'ecosistema 'travel tech'.
ÁgoraTech 2026 posarà el focus en la generació de negoci, la innovació aplicada i la connexió directa entre professionals de l'àmbit hoteler i proveïdors tecnològics, informa Eurostars aquest dijous en un comunicat.
L'esdeveniment, que ja ha completat l'aforament, comptarà amb 260 assistents, respecte als 200 de la primera edició, i assolirà així "la màxima capacitat de l'hotel".
En total, aplegarà més de 100 cadenes hoteleres i 70 empreses tecnològiques, amb la incorporació de 17 noves cadenes provinents de Llatinoamèrica, 11 de Portugal i 79 d'Espanya, reforçant així el seu posicionament i projecció internacional.
ASSISTENTS
Hi assistirà Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, juntament amb altres companyies del sector com Minor Hotels, Radisson Hotel Group, Pestana, H10 Hotels o RIU, entre d'altres.
"ÁgoraTech és un format dissenyat per maximitzar la generació d'oportunitats de negoci, facilitant connexions directes i eficients entre la indústria hotelera i els proveïdors tecnològics", ha explicat el director general de l'àrea de Turisme de Grup Hotusa, Alberto Barredo.