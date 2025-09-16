AGC Pharma Chemicals inverteix 100 milions en una nova planta a Malgrat de Mar (Barcelona)

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en ingredients farmacèutics actius i intermedis AGC Pharma Chemicals ha inaugurat la seva nova planta de fabricació avançada, que ha suposat una inversió de més de 100 milions d'euros i està situada a Malgrat de Mar (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimarts.
Les instal·lacions han estat inaugurades pel conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; la cònsol general del Japó a Barcelona, Akiko Shikata; el CEO de l'empresa, Jun Kurihara, i el CTO d'AGC Inc., Hideyuki Kurata, entre d'altres.
La nova planta és "una fita clau en l'estratègia de creixement de l'empresa" i permet augmentar en un 30% la seva capacitat de producció, a més d'introduir una part de principis actius d'alta potència.
En concret, s'han ampliat les instal·lacions en 7.500 metres quadrats i l'empresa podrà respondre a la creixent demanda, ja que recull tot el cicle de vida del desenvolupament de fàrmacs.
La nova infraestructura incorpora tecnologies d'avantguarda per "gestionar de manera segura i eficient" els ingredients farmacèutics actius altament potents de nivell OEB5.