Agbar lliura les beques de la segona edició del seu programa Beques Joves Talents a Catalunya

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Agbar ha lliurat les beques universitàries de la segona edició del seu programa Beques Joves Talents a Catalunya a tres joves estudiants dels municipis d'Avià, La Garriga i Centelles (Barcelona), segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
Mitjançant aquesta iniciativa, l'empresa vol facilitar l'accés a la universitat de "joves acadèmicament brillants i amb un entorn econòmic que els pot dificultar la continuïtat" de la seva formació.
Com a novetat en aquesta segona edició, destaca la incorporació al programa de la Fundació Impulsa, que persegueix l'objectiu d'oferir un acompanyament personalitzat als estudiants.
Aquestes beques financen el 100% de l'import de la matrícula que no ha estat coberta per la beca sol·licitada en el Ministeri d'Educació i Formació Professional.
També contemplen un import màxim d'1.500 euros anuals per curs, a fi de cobrir les despeses derivades fins a l'obtenció del títol universitari.