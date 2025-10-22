Agbar engega una prova pilot d'oficina de proximitat a Granollers (Barcelona)

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Agbar ha posat en marxa una prova pilot d'oficina de proximitat a Granollers (Barcelona), dins el programa d'activitats municipals Octubre +Gran, informen en un comunicat conjunt amb l'ajuntament de la localitat aquest dimecres.
L'empresa ha instal·lat un punt d'atenció mòbil a la plaça Llibertat, amb l'objectiu d'"acostar el servei d'aigua a la ciutadania i facilitar-hi l'accés amb una atenció més propera i accessible".
Aquesta oficina servirà durant tota la setmana com a punt d'atenció on resoldre tràmits, consultes i incidències sobre el servei "de manera més propera i àgil".
A més a més, ha servit com a punt per "impulsar el coneixement i aprenentatge" en l'ús dels canals digitals d'Agbar.
La prova pilot permetrà valorar l'interès i la utilitat del nou model d'atenció de proximitat i la continuïtat es determinarà en funció de l'acollida i la participació ciutadana durant la setmana.