Afrucat alerta d'una pressió a la baixa en el preu de la fruita per "promocions agressives"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) ha alertat d'una pressió a la baixa en el preu de la fruita de pinyol a l'inici de la campanya per l'elevada competència entre les empreses de gran distribució dels països de la Unió Europea.
L'entitat ha explicat que aquesta competència prové especialment d'Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, que ha assegurat "continuen pressionant els preus mitjançant promocions molt agressives en els calibres petits", a la qual s'afegeix una campanya grega elevada en volum i amb preus baixos.
El director general d'Afrucat, Manel Simon, ha defensat que no és un problema de demanda, ja que la fruita s'està venent i l'estoc està controlat: "El problema és el repartiment del valor dins la cadena comercial europea. No és admissible que, amb un mercat fluid i una oferta limitada, els productors continuïn cobrant per sota els costos de producció", ha dit Simon.
En resposta, l'entitat ha reclamat una "autèntica" llei de la cadena alimentària europea que impedeixi aquesta pràctica i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu.
Malgrat aquesta situació, Afrucat també ha explicat que en les pròximes setmanes es podria recuperar progressivament el preu mitjà en origen, gràcies tant a l'entrada en el mercat de les varietats de mitja temporada, d'una grandària més gran, com a la bona demanda.