Els talibà confirmen 3 afganesos morts en l'atac als turistes catalans

Almenys 7 detinguts per presumpta implicació en l'atac amb arma de foc contra el mercat de Bamiyán



MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de l'Interior talibà ha confirmat aquest dissabte que 3 afganesos han mort, un d'ells membre del moviment fonamentalista, en l'atac de divendres per almenys un individu armat en un mercat a l'aire lliure a la cèntrica província de Bamiyán, que ha costat les vides de tres catalanes i causat ferides molt greus a una altra persona.

El nou balanç eleva la xifra d'afganesos morts confirmada per les autoritats talibà, que fins ara només havien verificat 1 mort.

Amb les seves morts són 6 en total les víctimes mortals de l'atac, que també ha causat ferides a 2 afganesos i 2 estrangers, 1 australià i 1 lituà, segons mitjans afganesos, però això encara no ha estat confirmat oficialment.

El Ministeri de l'Interior ha fet saber igualment que almenys 7 persones han estat detingudes en relació amb aquest incident, segons recull el portal de notícies Khaama Press.

"Individus armats no identificats han obert foc contra els civils en el centre de la ciutat de Bamiyán. Lamentablement en aquest incident han mort tres ciutadans afganesos i quatre turistes estrangers i hi ha tres ciutadans afganesos i quatre turistes estrangers ferits", ha explicat un portaveu del Ministeri de l'Interior, Abdulmatín Qani, citat per la televisió Tolo News.

El Ministeri ha condemnat aquest "acte criminal" i "garanteix que l'incident serà investigat minuciosament i els responsables seran identificats i portats davant de la justícia".

De moment cap grup ha reivindicat l'atac, perpetrat divendres sobre les 18.00 hores al mercat principal de la ciutat de Bamiyán.

Un familiar d'un dels afganesos morts, Abdul Razaq, ha explicat a Tolo News que a més un germà seu ha resultat ferit en una cama. "El meu germà tenia una sabateria i estava dempeus quan va passar tot i desgraciadament va resultar ferit en una cama".

Un altre veí de Bamiyán, Abdul Alí Shafaq, ha instat les autoritats a impedir que es repeteixin aquest tipus d'incidents: "L'Emirat Islàmic hauria de treballar per garantir la seguretat tant dels estrangers com dels ciutadans afganesos".