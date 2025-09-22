AfforHealth s'incorpora a Foment del Treball per impulsar la salut i el benestar en l'empresa

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha incorporat AfforHealth com a nou soci de la patronal catalana per impulsar la salut i el benestar en l'àmbit laboral, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'acte de signatura de l'acord s'ha celebrat a la seu de Foment i ha comptat amb la participació del seu secretari general, David Tornos, i del 'country manager' d'AfforHealth, José Terol, els qui han formalitzat la incorporació.
AfforHealth és una companyia especialitzada en serveis de benestar psicosocial en organitzacions, amb l'objectiu de cuidar la salut emocional de les persones i impulsar entorns laborals més saludables i sostenibles.