Afectada la circulació a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona a causa del robatori de cablejat

Diego Radamés - Europa Press - Arxiu
MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es troba afectada a causa d'una incidència a la infraestructura ferroviària pel robatori de cablejat entre els municipis de Guallar (Aragó) i Plasencia de Jalón (Saragossa).
Ho ha publicat el canal oficial d'informació de trànsit de Renfe Viatgers a través del seu compte a la xarxa social X aquest matí cap a les 9.30 hores.
Aquest dimarts cap a la mitjanit, Renfe va informar que, a causa d'un robatori de cablejat entre les mateixes localitats, es registraven retards als trens de la línia Madrid-Barcelona.