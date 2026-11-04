Publicat 04/11/2026 10:39

Afectada la circulació a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona a causa del robatori de cablejat

Archivo - Trens a les vies
Diego Radamés - Europa Press - Arxiu

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es troba afectada a causa d'una incidència a la infraestructura ferroviària pel robatori de cablejat entre els municipis de Guallar (Aragó) i Plasencia de Jalón (Saragossa).

Ho ha publicat el canal oficial d'informació de trànsit de Renfe Viatgers a través del seu compte a la xarxa social X aquest matí cap a les 9.30 hores.

Aquest dimarts cap a la mitjanit, Renfe va informar que, a causa d'un robatori de cablejat entre les mateixes localitats, es registraven retards als trens de la línia Madrid-Barcelona.

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