Afectacions en les línies T4, T5 i T6 de Tram per obres aquest dissabte i del 16 al 19 de juny

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

El servei de les línies T4, T5 i T6 de Tram es veurà afectat aquest dissabte i a partir del 16 fins al 19 de juny per unes obres de manteniment, segons informa Tram aquest divendres en un comunicat.

Dissabte 14, per manteniment de l'arbrat, de 7 a 15 hores no hi haurà servei de la T4 entre Glòries i El Maresme i de 7 a 12 hores, no hi haurà servei de la T5 i T6 entre Auditori | Teatre Nacional i Can Jaumandreu.

Del dilluns 16 de juny al dijous 19 de juny, el servei de la línia T4 entre les parades Glòries i Verdaguer finalitzarà a les 22 hores però a la resta de la línia T4, entre Glòries i Estació de Sant Adrià es donarà el servei habitual fins a les 24 hores de la nit.