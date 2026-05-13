Afectacions a l'AP-7 a la Roca (Barcelona) per la reposició de les juntes de dilatació

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està executant treballs de reposició de les juntes de dilatació a les estructures de l'autopista AP-7 a la Roca del Vallès (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimecres.
Per això, es tallarà parcialment la sortida 126 de l'autopista entre les 22.00 hores d'aquest dimecres i les 5.00 hores de dijous, i els desviaments estaran degudament senyalitzats mitjançant panells de missatgeria variable de l'AP-7.
Els vehicles provinents de l'AP-7 podran agafar com a ruta alternativa la mateixa sortida 126 cap a Granollers (Barcelona) per la carretera B-40z per accedir a la C-60 en sentit Mataró (Barcelona), i els provinents de la carretera B-40z es podran incorporar a l'AP-7 fent el canvi de sentit en la primera rotonda disponible a l'autopista C-60.