Afectacions en un 5,8% del servei de Rodalies a primera hora per la vaga de SF

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Un 5,8% del servei de Rodalies de Catalunya programat aquest dilluns a primera hora del matí s'ha vist afectat, amb cancel·lacions i retards, per la vaga convocada a nivell estatal pel Sindicato Ferroviario (SF).
Fonts de Renfe asseguren a Europa Press que els serveis mínims s'han fet "àmpliament", mentre que els serveis comercials com trens de Llarga Distància, AVE i Euromed no s'han vist afectats.
Segons els serveis mínims publicats pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, Renfe deixarà actius 262 combois d'Alta Velocitat i Llarga Distància a Espanya, els quals permetran el 73% de la mobilitat habitual.