AF demana a García Ortiz abstenir-se de proposar el fiscal que fixarà criteri sobre el delicte pel qual l'investiguen

L'associació majoritària creu que la seva participació en la provisió d'aquest lloc no seria "ni ètica ni estètica"

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Fiscals (AF), majoritària en la carrera fiscal, ha instat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a abstenir-se de participar en la proposta de nomenament per cobrir la nova plaça de fiscal de sala coordinador de delictes contra l'administració pública, ja que haurà de fixar criteri --entre d'altres-- sobre el delicte de revelació de secrets pel qual s'investiga al cap del Ministeri Públic.

Així s'ha manifestat l'AF en una carta dirigida a García Ortiz el dia abans que se celebri el ple de Consell Fiscal en què està previst que es proposi candidat d'entre els sis aspirants a la plaça, entre ells el fiscal del Tribunal Suprem (TS) Álvaro Rodó; el fiscal del Tribunal de Comptes (TCu) Carlos Castresana; la fiscal anticorrupció Concepción Sabadell; i la fiscal degana de la secció de delictes econòmics de la Fiscalia de Madrid, Virna Alonso Fernández.

En la missiva, recollida per Europa Press, l'AF reclama a García Ortiz que "no faci cap proposta de nomenament per a la plaça de fiscal de sala de delictes contra l'administració pública, per no comprometre més la imatge de la institució, ni sotmetre-la novament a escarni, posant en dubte la seva imparcialitat i neutralitat".

En concret, invoca "el principi de confiança de la ciutadania en el funcionament de les institucions democràtiques i el principi d'imparcialitat que serveix com a pressupost de l'actuació objectiva de l'administració pública" per "mantenir els serveis públics a cobert de tota col·lisió entre interessos particulars i interessos generals".

L'AF explica que, "d'acord amb aquests principis, constitueix causa d'abstenció tenir interès personal en l'assumpte que es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell, que concorre quan l'actuació administrativa per la qual es predica l'abstenció pot produir conseqüències a l'esfera jurídica del funcionari actuant o li pot reportar qualsevol classe de benefici o avantatge personal".

Al fil, recalca que "la causa d'abstenció no exigeix la influència real i efectiva en l'assumpte, sinó la mera possibilitat d'influència", postil·lant que "no pot dir-se que la posició del Ministeri Fiscal sigui irrellevant en un procediment penal, amb independència de la presència d'acusacions particulars o populars".

Per a l'associació, resulta evident que García Ortiz té "un interès personal" en la provisió d'aquest lloc perquè al seu titular li correspondrà intervenir en la causa oberta en el TS contra el fiscal general de l'Estat per un presumpte delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"És evident que la persona que es proposi formalment, pot adoptar, en el desenvolupament de les seves funcions, decisions interpretatives, entre d'altres, del delicte de revelació de secrets, en la mesura en què les decisions i opinions que procedeixen de les àrees especialitzades de la Fiscalia, sense constituir doctrina de la Fiscalia General de l'Estat, ni considerar-se jurídicament vinculants, serveixen de guia d'actuació", ha indicat la presidenta de l'AF, Cristina Dexeus.

I això, ha afegit, "sense oblidar que entre la matèria que haurà d'atendre s'inclou, en principi, el delicte de revelació de secrets pel qual és investigat el fiscal general de l'Estat".

L'AF raona, a més, que "és indiferent el fet que l'assumpte penal que l'afecta estigui assignat a la tinent fiscal del Tribunal Suprem, ja que, com qualsevol fiscal, estarà sotmesa a les directrius establertes pel nou fiscal de sala en aquesta matèria, que seran d'obligat compliment per a qualsevol representant del Ministeri Fiscal".

APUNTA A UN POSSIBLE "AVANTATGE PERSONAL"

Així, l'associació assegura que, "sigui amb intervenció directa en el procediment --d'altra banda, una possibilitat inassumible--, sigui de manera indirecta a través de directrius, informes i propostes, 'li pot reportar qualsevol classe de benefici o avantatge personal'" proposar a la persona destinada a exercir aquest nou càrrec.

A aquestes "raons jurídiques", l'AF suma "un problema d'aparença de parcialitat", ja que, des del seu punt de vista, "no és admissible que un fiscal general de l'Estat pugui proposar el nomenament del fiscal que podria estar encarregat d'intervenir en un procediment que l'afecta personalment o, en tot cas, que podria fixar els criteris d'actuació en un assumpte pel qual és investigat". "No resulta ni ètic ni estètic", ha reblat Dexeus en un comunicat.

No obstant això, l'Associació de Fiscals es mostra conscient que tal proposta de nomenament legalment només pot partir del fiscal general de l'Estat, per la qual cosa veu també "inevitable" eliminar aquest punt de l'ordre del dia del Ple del Consell Fiscal previst per al dimarts a fi de "contribuir a la màxima credibilitat" de la institució.