Aeroméxico reprendrà la seva connexió directa entre Ciutat de Mèxic i Barcelona amb 6 vols setmanals

Aeroméxico reprendrà la connexió directa entre Ciutat de Mèxic i Barcelona amb 6 vols setmanals amb un Boeing 787 Dreamliner des del 28 de març de 2026 fins al 24 d'octubre de 2026, segons ha informat l'aerolínia aquest dilluns.
La recuperació de la ruta és el resultat de la labor conjunta de l'aerolínia i el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA), organisme està integrat per Aena, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport d'entitats com Turespaña, l'Agència Catalana de Turisme, Acció i Turisme de Barcelona.
En 2024, el flux de passatgers entre Barcelona i Ciutat de Mèxic va ser de 156.000, dels quals 44.000 passatgers van ser indirectes.
Aquesta nova ruta, i a través de el hub d'Aeroméxico a Ciutat de Mèxic, també permetrà connectar amb les principals ciutats del país com Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana i més, així com connectar amb ciutats a Amèrica del Nord, com Vancouver, Toronto, Montreal, entre altres.
"La capital mexicana figura entre les principals destinacions de l'exportació aèria des de Barcelona i és, al seu torn, dels principals orígens de la importació aèria de la regió", asseguren els promotors, que també al·ludeixen als intensos fluxos turístics en tots dos sentits i els forts llaços empresarials, en les seves paraules.