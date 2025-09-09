Aena treu a concurs el 98% de la restauració de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Aena ha obert la convocatòria del "major" concurs de restauració de l'Aeroport de Barcelona, ja que representa el 98% de l'activitat, amb 49 locals i més de 20.000 metres quadrats de superfície, un 30% més que l'anterior licitació.
En un comunicat aquest dimarts, Aena ha explicat que aposta per "conceptes consolidats com a hamburgueseries, espais dedicats al pernil, 'food markets' i propostes saludables, al mateix temps que obre espai a noves tendències", a més de detallar que la convocatòria no es repetirà aviat perquè els contractes són d'entre 8 i 12 anys.
La directora general Comercial i Immobiliària d'Aena, María José Cuenda, ha subratllat que el de Barcelona és un dels concursos comercials més rellevants de la companyia.
Com a novetat, ha afegit Aena, s'incorporen locals de "concepte obert" per donar major flexibilitat als operadors, així com 3 espais de 40 metres quadrats situats en punts estratègics d'alta rendibilitat.
D'aquesta forma, la proposta combina marques internacionals i nacionals amb una "decidida aposta per les marques locals, que permetran traslladar l'essència de la gastronomia catalana a l'aeroport".
La companyia ha conclòs que espera que "tant nous candidats com a socis actuals presentin solucions innovadores i sostenibles, a més de valorar la incorporació de tecnologies digitals que millorin l'eficiència operativa i l'experiència del passatger".