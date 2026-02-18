Aena proposa 13.000 milions d'inversions i una pujada mitjana anual de tarifes de 43 cèntims per passatger

L'import definitiu de la tarifa a cada aeroport depèn de la seva grandària
MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El Consell d'Administració d'Aena ha aprovat la proposta del Tercer Document de Regulació Aeroportuària (DAURA III) per al període 2027-2031, que contempla una inversió total de 12.888 milions d'euros, dels quals 9.991 milions es corresponen amb inversió regulada i, per tant, es recullen en el DAURA 2027-2031.
El pla, remès ja a l'Aviació Civil i a la CNMC, busca blindar la seguretat i capacitat dels aeroports espanyols per gestionar una previsió de 1.690 milions de passatgers en els propers cinc anys.
A més, Aena proposa un increment mitjà anual de la tarifa de 0,43 euros per passatger, "la qual cosa manté les tarifes d'Aena a nivells molt competitius i permetrà que la companyia segueixi sent altament eficient". Aquests 0,43 cèntims s'ajustaran en funció de la grandària de l'aeroport, és a dir, seran inferiors en el cas dels aeroports mitjans i petits, perquè les tarifes dels aeroports d'Aena són diferents en funció de la grandària.
El Consell d'Administració d'Aena va aprovar aquest dimarts, en una reunió extraordinària, la proposta de Document de Regulació Aeroportuària (DAURA) per al període 2027-2031.
Per a aquest quinquenni, la companyia planteja un gran cicle inversor, amb l'objectiu de "dotar als aeroports de la capacitat necessària per atendre la demanda de tràfic futura, per garantir que es compleixen els més elevats requisits de seguretat i manteniment i els millors índexs de qualitat per a passatgers i aerolínies i sostenibilitat per al medi ambient, alhora que es mantenen tarifes competitives".
La inversió total per al quinquenni proposada per Aena és de 12.888 milions d'euros, dels quals 9.991 milions es corresponen amb inversió regulada i, per tant, es recullen en el DAURA 2027-2031.
Una vegada aprovada la proposta definitiva del DAURA 2027-2031 pel Consell d'Administració d'Aena, el document serà remès a la Direcció general d'Aviació Civil (DGAC) i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
Es convocaran, així mateix, els Comitès de Coordinació Aeroportuària de les comunitats autònomes.
El Consell de Ministres ha d'aprovar el document final, com a màxim, al setembre d'aquest any.
S'ESTIMEN 1.690 MILIONS DE PASSATGERS
Segons l'escenari de tràfic proposat en el DAURA 2027-2031, en línia amb les previsions d'organismes internacionals com ACI o EUROCONTROL, i una vegada aplicats per Aena els condicionants de capacitat, el tràfic de passatgers s'estima que aconsegueixi els 1.690 milions en el període 2027-2031.
Aena assegura que "la gran inversió duta a terme en la dècada 2000-2010 ha permès afrontar fins ara creixements per sobre de la mitjana europea amb qualitat i sense incidències operatives, la qual cosa va permetre sortir sense obstacles de la crisi de la COVID o remuntar després de la crisi econòmica del 2008-2012".
Així explica que "amb la finalitat de que els aeroports no suposin mai un obstacle per a la mobilitat i el progrés en els diferents cicles econòmics, durant el període 2027-2031 es duran a terme importants actuacions".
"Aquesta proposta és la mostra del ferm compromís d'Aena amb els passatgers i les aerolínies en un entorn d'infraestructures fortament tensionadas", explica el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena.