Aena invertirà 153,4 milions fins al 2031 per remodelar la T2 de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Aena invertirà 153,4 milions d'euros entre 2027 i 2031 en la remodelació més important de la T2 de l'Aeroport de Barcelona des que es va construir, amb l'objectiu de "cosir" les diferents etapes de creixement de la terminal i adaptar-la a les necessitats actuals, tot i que no augmentarà la seva capacitat de passatgers.
La directora de l'Aeroport de Barcelona, Eva Valenzuela, ha explicat aquest divendres en una roda de premsa que es tracta d'actuacions que transformaran la terminal i milloraran el servei: "Són actuacions tan importants com les que es van fer en la Barcelona preolímpica l'any 1989".
Les obres de renovació d'elements electromecànics ja han començat i la resta d'actuacions està previst que acabin abans del 2032.