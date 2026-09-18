Aena construirà una nova sortida de la pista creuada de l'Aeroport de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Aena ha començat les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista 02/20, la pista creuada de l'Aeroport de Barcelona, que s'allargaran durant 12 mesos i mig i permetran reduir les esperes en vol, les maniobres i els temps de rodatge.
L'actuació suposa una inversió de 3,1 milions d'euros, i connectarà la pista amb el carrer de rodatge T4, cosa que no incrementarà la capacitat de l'aeroport "però facilitarà una utilització més eficient de les pistes i agilitzarà determinats canvis de configuració", informa Aena en un comunicat aquest divendres.
A més de reduir el temps d'espera en vol i terra, també comportarà una disminució del consum de combustible i la reducció d'emissions, a banda d'un impacte acústic inferior i una millora de la puntualitat.
Per executar les obres, caldrà el tancament temporal de pistes i carrers de rodatge durant determinats períodes, i la consegüent reducció de la capacitat, la qual la més elevada es donarà entre el 16 i 26 de novembre, amb aproximadament un 15% menys, o 1.441 'slots' menys.
Aena ha detallat que gran part de les actuacions amb afectació operativa es concentraran de nit i que s'han coordinat amb les companyies aèries i els organismes responsables de l'assignació de 'slots' per incloure la reducció de capacitat a la programació.