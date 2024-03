Aena avança en el seu pla per construir hotels a Barcelona-el Prat i quatre aeroports més

Catella ha estat finalment l'escollida per assessorar el gestor aeroportuari espanyol en una licitació d'1,5 milions



MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

El gestor aeroportuari Aena avança en el seu pla estratègic per desenvolupar actius hotelers als principals aeroports turístics espanyols amb l'elecció d'un assessor que l'ajudarà a impulsar establiments hotelers als entorns dels aeròdroms de Madrid-Barajas, Barcelona-el Prat, Málaga-Costa del Sol, València i Sevilla.

En concret, la consultora Catella, companyia europea experta en el mercat d'inversions immobiliàries, ha estat finalment l'empresa seleccionada per assessorar Aena en aquest projecte que permetrà a la cotitzada desenvolupar projectes hotelers en algunes de les principals ciutats espanyoles.

La consultoria que va començar el passat mes de gener i té un termini d'execució de tres anys, avança en aquests moments a bon ritme.

La companyia pública assegurava que atès que no té experiència en aquest tipus de desenvolupaments "i tenint en compte l'alt impacte en la imatge de la marca Aena d'una activitat d'aquestes característiques" considerava "necessari i primordial" comptar amb l'assessorament d'un consultor extern especialitzat en la matèria, per assolir l'objectiu amb èxit maximitzant el valor dels sòls.

Així, Catella, amb experiència i coneixement en projectes de desenvolupaments hotelers, serà l'encarregada de desenvolupar tot el projecte immobiliari des de la definició del concepte fins a la recerca dels millors operadors per a aquests establiments.

Segons el plec de prescripcions tècniques, l'assessorament es concretarà en l'anàlisi a fons de les particularitats del sector turístic i els viatges de negocis a aquestes ciutats, l'aprofundiment en les tendències hoteleres i necessitats en l'entorn en aquests aeroports, i en l'anàlisi tant el tipus de producte òptim com de la viabilitat comercial i financera.

L'adjudicació, per la qual van optar cinc grans empreses del sector immobiliari nacional (Deloitte Financial, Catella Property, CBRE Real Estate, Horwath HTL i Savills Consultores), es va realitzar per import d'1,52 milions d'euros (impostos inclosos) i el termini d'execució previst per a l'assessorament serà de tres anys: des de l'11 de gener del 2024 fins al 10 de gener del 2027.

Finalment el projecte rebrà l'assessorament de Catella Property present en 15 mercats europeus i experta tant en assessorament com en gestió d'actius. El 2019 va fitxar Javier Bravo, procedent de JLL Hotels i abans de Christies & Co, per portar les regnes de consultoria hotelera a Espanya.

Les cinc ciutats triades per al pròxim desenvolupament hoteler d'Aena coincideixen amb la dels plans immobiliaris més avançats de la companyia pública (sobretot Madrid i Barcelona), però en aquesta fase d'anàlisi no es descarta obrir el ventall a algun altre aeroport o substituir algun dels seleccionats inicialment, segons indica la licitació.

De moment, de les 295 hectàrees del pla immobiliari de Barajas hi ha quatre hectàrees reservades per a un hotel i oficines a l'entorn de les terminals 1, 2 i 3, i 66 hectàrees més amb la mateixa finalitat a la terminal 4. En el cas de Barcelona-el Prat, hi ha sis hectàrees juntament amb la T1 per a oficines i hotels i dos més a la Terminal 2 amb ús exclusiu hoteler.