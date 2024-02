Aena assoleix un benefici rècord de 1.630,8 milions al 2023, un 80,9% més, i eleva el dividend un 61%

La companyia recupera l'Ebitda prepandemia un any abans del previst



MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

Aena va registrar un benefici net rècord d'1.630,8 milions d'euros en 2023, xifra un 80,9% superior a la del 2022, després de registrar extraordinaris financers, entre ells les remuneracions de dipòsits al Brasil (36,3 milions d'euros) i les diferències per tipus de canvi (11,2 milions d'euros).

Segons ha destacat la companyia, el benefici del 2023 és un 13,1% superior al del 2019, abans de la irrupció de la pandèmia, quan va assolir els 1.442 milions d'euros.

Aena va obtenir en 2023 un resultat brut d'explotació (Ebitda) de 3.022,6 milions d'euros, un 45,4% més que al 2022 i un 9,3% superior al del 2019. D'aquesta manera, la companyia recupera l'Ebitda prepandemia un any abans del previst en el seu pla wstratégico 2022-2026.

Com a resultat de la política del 80% de 'pay-out', Aena proposarà a la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el 18 d'abril, la distribució d'un dividend de 7,66 euros bruts per acció amb càrrec als resultats de l'exercici 2023, xifra un 61,2% superior a l'abonada en 2022 (4,75 euros bruts per títol).

Aquesta millora del dividend beneficiarà tant als seus accionistes privats com a públics, doncs el Govern central posseeix un 51% de la companyia.

El trànsit de passatgers del grup Aena (Espanya, Londres-Luton i els aeroports del Nord-est de Brasil) va créixer al 2023 fins als 314,1 milions, un 16% més que al 2022 i l'equivalent al 102,3% del tràfic de 2019. En els aeroports d'Espanya, l'increment aconsegueix el 16,2%, fins a 283,2 milions de passatgers, i equival al 102,9% de 2019.