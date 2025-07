Aega-Cat premia els gallecs Amancio Prada, Aspas, María Rey, Botas (Abanca) i el seu Parlament

Feijóo i Rueda assisteixen a la gala, que també premia el Cèltic, Domínguez-Muñoz i Parente

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Empresaris Gallecs de Catalunya (Aega-Cat) ha lliurat aquest divendres a la nit a Barcelona els XX Títols d'Excel·lència Gallega 2025 al cantant Amancio Prada, el futbolista Iago Aspas (que no hi ha pogut assistir), el Celta de Vigo, la periodista María Rey i el seu Parlament, que ha recollit el títol extraordinari.

També han rebut el guardó el ceo d'Abanca, Francisco Botas; el primer catedràtic de Gastroenterología de la USC i cap d'Aparell Digestiu del Chus, Juan Enrique Domínguez-Muñoz, i el president de Gp Pharm i de Bcn Peptides, Antonio Parente.

Han acudit al sopar, amb gairebé 300 persones, els presidents de la Xunta i el Parlament, Alfonso Rueda i Miguel Ángel Santalices; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; l'expresident de la Generalitat José Montilla; l'exministra Ana Pastor, i els presidents de Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; de Cambra d'Espanya, José Luis Bonet, i de Confederació d'Empresaris de Galícia, Juan Manuel Vieites.

ALFONSO RUEDA

Rueda ha destacat el paper de la diàspora a Catalunya com a ambaixadora d'una Galícia moderna, global i atractiva per a la inversió, ha dit, i ha defensat la cooperació entre territoris i la marca Galícia com a sinònim de qualitat, identitat i ambició global.

També ha destacat que Galícia supera els 31.000 milions d'euros en exportacions per primera vegada i està avançant cap a la nova Estratègia d'Internacionalització 2026-30.

SANTALUCES

Santaluces ha destacat que és d'agrair premiar avui un parlament "tal com va la cosa", per la qual cosa ha desitjat estar a l'altura d'aquestes expectatives.

Ha afegit que són el parlament més eficient d'Espanya per capacitat legislativa i de debat, a més de tenir "un gran compromís social".

FEIJÓO

Feijóo ha afirmat, com a expresident de la Xunta, que Galícia es pot sentir orgullosa dels premiats: "Som gallecs a qualsevol lloc del món".

I ha elogiat l'amfitrió dels premis, Amancio López Seijas, com "un dels quatre grans amancios" gallecs, juntament amb l'empresari Amancio Ortega, el cantautor Amancio Prada i el futbolista Amancio.

AMANCIO LÓPEZ SEIJAS

El president d'Aega-Cat i de Grup Hotusa, Amancio López Seijas, ha destacat que els premiats "representen el millor de Galícia" en diversos àmbits i reflecteixen els valors que defineixen els gallecs i impulsen el seu creixement a Espanya i el món.

Aega-Cat va néixer el 1989 per aglutinar els empresaris gallecs establerts a Catalunya i avui la integren més de 300 empreses.