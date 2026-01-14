Aecoc s'adhereix al programa Incorpora de la Fundació La Caixa

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El director general d'Aecoc, José María Bonmatí, i la directora de l'Àrea d'Inclusió Social de la Fundació La Caixa, Núria Danés, han signat l'adhesió d'Aecoc al programa Incorpora de la Fundació per impulsar la inclusió sociolaboral, informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.
La voluntat és impulsar un sector més divers i socialment responsable, i apostar per la col·laboració amb entitats de referència per generar oportunitats i impulsar la cohesió social.
El programa posarà a la disposició d'Aecoc un servei d'intermediació i acompanyament orientat a donar una resposta àgil i personalitzada a la cobertura de les vacants de les seves empreses associades.
Incorpora compta amb més de 1.000 tècnics d'inserció laboral de més de 400 entitats col·laboradores, que identifiquen perfils, capaciten els participants i els acompanyen en l'accés al mercat laboral.
L'acord permetrà generar oportunitats laborals per als participants en el programa i reforçar el compromís de les empreses amb la inclusió social i la diversitat.