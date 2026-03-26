Advocats Cristians tenia l'esperança que la jove de Barcelona "reconsiderés" l'eutanàsia

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
L'advocat de la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, José María Fernández, ha explicat a les portes de l'hospital on la jove de 25 anys de Barcelona rebrà l'eutanàsia aquest dijous a la tarda que sempre han tingut l'esperança "que ella pogués reconsiderar la seva idea".
El lletrat, que representa el pare de la jove, ha explicat que les peticions que van fer a la justícia per intentar suspendre l'eutanàsia es van basar fonamentalment en dos punts: el primer, que la jove tenia problemes mentals que la incapacitaven per prendre aquesta decisió, i el segon que faltaven proves objectives "sobre el dolor i el patiment" de la pacient.
L'advocat ha subratllat que perquè es compleixi la llei hi ha d'haver un context eutanàsic perquè si no, no es tracta d'una eutanàsia, sinó d'un "suïcidi assistit".
Ha defensat els recursos presentats davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional i ha dit que la llei d'eutanàsia "marca molt clarament les condicions en les quals es pot practicar, i si l'apliquem com una llei de suïcidi assistit, entrem en un pendent relliscós en què molts altres casos podrien tenir empara".
Sobre la posició de la família, ha dit que "s'ha mantingut gairebé sempre unida en la defensa de la vida", que el pare és dins l'hospital i que espera que aquest cas serveixi perquè aquesta situació no es repeteixi.