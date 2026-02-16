Advocats Cristians recorre al TC contra l'aval del TS a l'eutanàsia d'una jove de Barcelona

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha presentat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la interlocutòria del Tribunal Suprem (TS) que va inadmetre el recurs de cassació presentat pel pare d'una jove de Barcelona en el qual demanava que es revoqués l'eutanàsia de la seva filla --suspesa de manera cautelar--, segons l'escrit consultat per Europa Press.
L'organització, com a representació legal del pare de la jove, ha demanat mesures cautelaríssimes perquè se suspengui l'eutanàsia fins que el Constitucional es pronunciï sobre el fons de l'assumpte.
Advocats Cristians també ha sol·licitat al jutjat d'instrucció 20 de Barcelona que es requereixi als serveis públics de salut que dispensin immediatament tractament psiquiàtric i psicològic especialitzat a la jove.
L'entitat sosté que, segons els informes incorporats a les actuacions, la jove presenta diagnòstics com trastorn límit de la personalitat, trastorn obsessiu-compulsiu i ideació suïcida, a més d'antecedents d'intents autolítics.
No obstant això, el TS va argumentar en la seva interlocutòria que la prova practicada en seu judicial, incloent els informes mèdic-forenses i les declaracions pericials de diversos metges, avalen que la jove està en plenes capacitats per sol·licitar la mort assistida.