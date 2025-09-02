Advocats Cristians denúncia a les activistes de Futur Vegetal que van tacar la Sagrada Família

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha presentat una denúncia contra les dues activistes de la plataforma Futur Vegetal que aquest diumenge van llançar pols tintada de color vermell contra una de les façanes de la Sagrada Família, a Barcelona, informa l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
A la denúncia, a la qual ha tingut accés Europa Press, la fundació recorda que la Sagrada Família va ser declarada bé d'interès cultural el 1984 i reconeguda com a Patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 2008, per la qual cosa entén que l'acció pot ser constitutiva d'un delicte contra el patrimoni històric.
Els fets van ocórrer el diumenge al matí, quan les dues activistes van tacar amb pólvores de color vermell la façana del Naixement per protestar contra la gestió dels incendis forestals al crit de "justícia climàtica".
En un missatge a Instagram, Futur Vegetal va reivindicar l'acció al·legant que es tractava d'una forma de protesta "contra la complicitat dels diferents governs en els incendis que han arrasat la Península aquest estiu".
Fonts policials han informat a Europa Press que la Guàrdia Urbana de Barcelona va denunciar administrativament a la dues activistes i els Mossos d'Esquadra han obert diligències per aquests fets.