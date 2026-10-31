Advocat expert en TIC: "L'administrador de Blocus no és responsable penal del que escriuen uns altres"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
L'administrador dels comptes en apps de missatgeria vinculades al fenomen Blocus, en les quals es van difondre convocatòries encoratjant a participar en els disturbis dissabte passat a Barcelona que es van saldar amb 133 detinguts, "no respon automàticament pel que escriuen uns altres membres del grup".
Així ho explica l'advocat expert en Dret Digital i Tecnològic, Eloi Font, a preguntes d'Europa Press, que indica que perquè hi hagi responsabilitat penal cal demostrar que els administradors van incitar de forma "directa i concreta" a cometre delictes o que van participar en ells.
"Ha de provar-se que sabien el que feien i que tenia intenció que ocorregués", haver participat d'alguna forma o, com a mínim, haver difós aquestes idees com a pròpies, expressa Font.
Després de les detencions de les últimes hores i en cas que es demostri la seva participació, podria atribuir-se'ls un delicte de desordres públics agreujats, recollit en l'article 557 del Codi Penal (CP).
En relació al pillatge en locals comercials, se'ls podria imputar un delicte de provocació o proposició per cometre robatoris, castigat per l'article 269 del CP, que castiga actes preparatoris, així com un delicte de pertinença a grup o organització criminal, en cas d'acreditar-se l'existència d'una estructura estable i coordinada.
A més, si l'administrador fos un adult se li podria considerar inductor de delictes comesos per menors, tenint en compte que 85 dels 133 detinguts dissabte passat tenien entre 14 i 17 anys, mentre que si l'administrador fos un adolescent, es tramitaria per la Llei 5/2000 de Menors.
RESPONSABILITAT CIVIL
Pel que fa a la responsabilitat civil, el diputat de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) responsable de la Comissió de Responsabilitat Civil i Segurs, Luis Rodríguez Pitarque, assenyala que en el cas dels menors d'edat responsables penalment d'aquests danys, "els pares, tutors legals o guardians de fet són responsables solidàriament" al costat d'ells.
Això significa que els perjudicats, per exemple els comerciants que van patir danys en els seus establiments, poden anar contra el propi menor o contra els seus pares o tutors, si bé el jutge podria rebaixar la responsabilitat civil quan aquests puguin provar que no van afavorir la conducta delictiva ni va estar motivada per la seva desídia o negligència.
En cas que els pares es declarin insolvents, aquest fet no extingeix la seva responsabilitat, sinó que el deute roman i, al moment en el qual millori la seva situació econòmica, hauran d'abonar-la, o bé el menor en el futur.
A més, per la via administrativa, es podria iniciar un protocol o declaració de desemparament a través de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), un tràmit que no requereix de formi expedient judicial, si bé en casos més greus es podria sol·licitar al jutge la privació de la tutela, sempre que s'acrediti que hi ha hagut "desprotecció o negligència".
DISTURBIS MULTITUDINARIS
En cas de disturbis multitudinaris, a l'hora de calcular la responsabilitat civil s'han d'individualitzar els actes concrets comesos per cadascun dels manifestants i, en cas acreditar-se que van causar un dany conjuntament, respondrien solidàriament.
En aquells casos en els quals resulti impossible acreditar l'autoria dels danys, i al marge de les ajudes públiques anunciades per la Generalitat, qui respondria seria l'assegurança del comerç afectat.
No obstant això, l'expert adverteix que els actes vandàlics tumultuosos solen estar exclosos de les pòlisses, per la qual cosa s'hauria d'analitzar si es faria càrrec el Consorci de Compensació de Segurs, que cobreix grans riscos com a catàstrofes naturals. LES PROVES
Davant la nova convocatòria per a aquest dissabte, 31 d'octubre, Font lamenta no solament les dificultats per localitzar als promotors, principalment per l'ús de comptes anònims, VPN i nombres virtuals, sinó la volatilitat de les proves, doncs els missatges poden esborrar-se o editar-se, la qual cosa fa imprescindible capturar i conservar les proves ràpidament.
També assenyala la complexitat d'una investigació marcada per la fragmentació entre les plataformes, atès que les convocatòries solen difondre's en xarxes socials obertes, com TikTok, però coordinar-se en grups tancats d'apps de missatgeria instantània com Telegram o Whatsapp, on, a més, el contingut està xifrat.
L'expert recorda que, a més, aquestes plataformes estan establertes fora d'Espanya, la qual cosa obliga a usar mecanismes de cooperació internacional, que ralenteix el procés, així com a individualitzar les conductes per atribuir-les-hi als autors, de manera que "cal demostrar qui va escriure cada missatge i amb quina intenció" i separar al convocant del que es limita a reexpedir.
Sobre si seria possible acordar, de forma cautelar, el bloqueig d'una plataforma davant la ràpida proliferació de comptes, l'expert sosté que és "jurídicament possible, però seria l'última opció i resultaria molt difícil de justificar", doncs afectaria a milions d'usuaris que fan un bon ús de la mateixa.
"Probablement seria desproporcionat, perquè existeixen mesures menys restrictives, com tancar canals concrets, investigar els autors o desplegar dispositius policials", assenyala l'advocat, que recorda que la Llei de Serveis Digitals solo preveges restringir l'accés temporalment com a últim recurs després que la plataforma hagi incomplit de forma reiterada i quan hi hagi riscos greus.
REFORÇOS
L'ICAB ha acordat, en coordinació amb la Conselleria de Justícia de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, reforçar l'assistència lletrada amb 15 professionals addicionals davant un eventual increment de detencions durant el cap de setmana a Barcelona.
El dispositiu passa de 13 a 20 professionals de guàrdia de l'altern Penal General de Barcelona, i el torn de Menors de Barcelona passa de 2 a 10 lletrats, ha informat en un comunicat.
El dispositiu també preveu reforçar el personal del servei del Torn d'Ofici per ampliar la capacitat de recepció i gestió de sol·licituds, agilitzar l'assignació d'advocats i facilitar la coordinació i seguiment de les assistències.
Per la seva banda, la Fiscalia preveu reforçar els 3 jutjats de guàrdia de Barcelona --d'adults-- en cas que rebin més d'una vintena d'atestats cadascun.