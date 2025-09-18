Advanced Manufacturing Barcelona analitzarà els "grans reptes de la manufactura avançada"

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 d'Advanced Manufacturing Barcelona preveu analitzar els grans reptes de la manufactura avançada, des de la digitalització i l'automatització fins a la ciberseguretat, la robòtica intel·ligent i la gestió de dades industrials, informa l'organització en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebra de l'1 al 2 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona juntament amb Worksafe i està organitzada per Easyfairs.
L'esdeveniment comptarà amb un programa de conferències i taules rodones que combina experiències reals, innovació tecnològica i debat sobre les tendències de futur de la indústria.
Entre els temes que es tractaran hi ha la fabricació additiva en aeroespacial i defensa o el passaport digital de producte i espai de dades, entre d'altres.
El director general d'Easyfairs Iberia, Oscar Barranco, ha explicat que l'esdeveniment "es consolida com el punt de trobada per compartir coneixement, anticipar tendències i generar oportunitats" entre empreses, start-ups i professionals del sector.