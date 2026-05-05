Advanced Factories premia la trajectòria del president d'Irestal, Joaquim Boixareu

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Irestal, Joaquim Boixareu, ha estat reconegut amb el Premi a la Trajectòria Empresarial 2026 durant la desena edició d'Advanced Factories, la fira líder en automatització, robòtica i tecnologies 4.0 del sud d'Europa, que se celebra aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
El guardó reconeix la seva contribució al desenvolupament industrial i a la internacionalització del grup, especialitzat en el processament i distribució d'acer inoxidable, informa Advanced Factories en un comunicat aquest dimarts.
Boixareu compta amb una sòlida i destacada trajectòria empresarial en l'àmbit industrial: "Des dels seus inicis en l'empresa familiar fundada el 1945, Boixareu ha sabut evolucionar el llegat de la companyia fins a convertir-la en un grup multinacional de referència en el processament i distribució d'acer inoxidable".