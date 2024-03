Adrián Vázquez dimiteix com a secretari general de Cs

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

Adrián Vázquez ha dimitit aquest divendres del càrrec de secretari general de Cs, poc més d'un any després d'assumir-lo, després del fracàs en les negociacions per concórrer amb el PP a les eleccions catalanes i europees.

Així ho ha traslladat a través d'un comunicat, en el qual afirma que "no pot oferir" el seu compromís "a una causa en la qual no creu". "He decidit fer un pas al costat i posar el meu càrrec de secretari general a disposició del partit, amb caràcter immediat, perquè siguin uns altres els qui agafin les regnes d'ara endavant", ha afegit el també líder taronja a Brussel·les.

Cs i el PP han informat poc abans que les converses per concórrer junts a les eleccions de Catalunya, primer, i les europees, després, no han fructificat, davant la "impossibilitat" d'arribar a un acord que satisfaci les dues parts.