Adrià Redondo, nou delegat de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) a Catalunya

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) ha nomenat l'advocat Adrià Redondo nou delegat territorial per a la demarcació de Catalunya, segons informa l'entitat aquest dimarts en un comunicat.

Redondo, membre d'AEDAF des del 2016, és llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Dret Fiscal per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), al qual pertany des del 2012, i té el títol d'expert universitari en Borsa i Mercats Financers per la Universitat d'Alacant.

L'advocat exerceix com a assessor fiscal en el Gabinet Redondo-Vives, del qual és soci director de l'àrea de Dret Fiscal des del 2021, i "participa activament a AEDAF" en tertúlies i ponències.