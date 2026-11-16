Admesa la querella per ús de gas pebre dels Mossos durant la vaga per Palestina a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El Jutjat d'Instrucció 6 de Barcelona ha admès a tràmit la querella de 6 persones que van ser ruixades amb gas pebre pels Mossos d'Esquadra el 15 d'octubre del 2025 als voltants de l'Estació de Sants de Barcelona en una protesta durant la vaga per Palestina, segons ha informat Irídia en un comunicat aquest dilluns.
La coordinació jurídica formada per Alerta Solidària, Irídia, la CGT, La Intersindical i la IAC, amb el suport de Stop Gas Pebre, celebra la decisió, però considera que arriba "tard i forçada".
Recorden que, aquest dia, uns 40 manifestants estaven asseguts a terra quan els van ruixar amb gas pebre, "sense previ avís", per agents dels Mossos que no portaven el número operatiu policial visible, per la qual cosa el 16 de desembre van presentar una querella que va ser inadmesa pel jutjat 48 hores després i sense haver practicat cap diligència.
L'Audiència de Barcelona va revocar la decisió el passat 21 d'abril després d'observar indicis de lesions i d'una "actuació desproporcionada" per part de la policia.
Ara, les entitats reclamen al jutjat que identifiqui els agents i prengui declaració a les víctimes, i al Ministeri de l'Interior que no permeti que Catalunya sigui l'única comunitat on el seu policia pot ruixar els manifestants amb gas pebre, per la qual cosa exigeixen una moratòria immediata del gas pebre i la prohibició, sense excepcions, contra la resistència passiva.