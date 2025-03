Adjudicat el reforç en la seguretat de la via ferroviària entre València i Tarragona

TARRAGONA 12 març (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 12,5 milions d'euros un contracte d'obres de reforç de les proteccions de seguretat de la línia ferroviària entre València i l'intercanviador de la Boella, a la província de Tarragona, informa en un comunicat aquest dimecres.

Les actuacions seran executades per Adif i preveuen adequar els passos superiors i els túnels per a la instal·lació del sistema de detectors de caiguda d'objectes (DCO), que s'implementa un cop queden condicionades les línies amb una velocitat màxima igual o superior a 200 quilòmetres per hora al lloc determinat.

Aquests sistemes incrementen la seguretat de la circulació a punts concrets davant la possible invasió o intercepció del gàlib de les vies per objectes estranys o fallades en les comunicacions derivats de robatoris, que pot causar incidències en la circulació de trens.

El contracte inclou la instal·lació de tancaments de protecció antivandàlica mitjançant pòrtics independents del pas superior o la substitució dels actuals a 51 passos superiors, entre Castelló i l'Ametlla de Mar (Tarragona).

El ministeri ha explicat que el tram entre l'Ametlla de Mar i l'intercanviador de la Boella (Tarragona) ja compta amb sistemes de DCO.