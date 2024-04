Adjudicat l'anàlisi de viabilitat d'una segona estació d'FGC a Rubí (Barcelona)

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat aquest dilluns la redacció de l'anàlisi per avaluar si és viable construir una segona estació a Rubí (Barcelona).

Segons un comunicat de la Generalitat, per l'estació hi passaria la línia S1 d'FGC, que uneix Barcelona amb el Vallès, i serviria per "millorar la cobertura a la part central i nord del municipi".

Les alternatives són una nova estació a Rubí al polígon de la Llana, una nova estació a Rubí Nord o el reforç del transport públic per carretera actual.

L'anàlisi també haurà de considerar les solucions necessàries per donar connectivitat amb cotxe, a peu i amb bicicleta amb un nou viaducte que travessi la riera de Rubí.

S'ha adjudicat per 35.700 euros a l'empresa Colin Buchanan Consultores SAU, que tindrà nou mesos per redactar l'informe.