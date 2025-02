Adjudicades per 32,6 milions les obres de connexió de l'A-2 i la B-40 a la província de Barcelona

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha adjudicat per 32,6 milions d'euros les obres per a la millora de la connexió de les autovies A-2 i B-40 al seu pas per Abrera i Esparreguera (Barcelona).

En concret, es condicionarà i reforçarà la capacitat de l'enllaç d'Abrera i del tronc de l'A-2 al seu pas per Esparreguera, informa el Govern aquest dimecres en un comunicat.

Així mateix, es millorarà la fluïdesa i la seguretat vial a l'àrea metropolitana de Barcelona, en línia amb l'estratègia per un transport més sostenible del Ministeri de Transports.