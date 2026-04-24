Adjudicada la rehabilitació del ferm a l'A-2 entre Cervera i Sant Antolí i Vilanova (Lleida)

LLEIDA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat, per 12,34 milions d'euros, les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A-2 entre Cervera i Sant Antolí i Vilanova, informa en un comunicat aquest divendres.
Els treballs tenen l'objectiu de rehabilitar el ferm existent mitjançant treballs de fresat i reposició per millorar l'estat i la regularitat i allargar-ne així la vida útil.
Inclouran la rehabilitació estructural del ferm al carril dret de les dues calçades; la regularització del rasant longitudinal en alguns trams; la rehabilitació superficial del ferm a tot l'ample de les dues calçades, enllaços, ramals i carrils de canvi de velocitat; i la reposició de marques vials, abalisament i defenses.