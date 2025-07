Adjudicada per 3,4 milions la millora de la coberta sobre la B-40 a Viladecavalls (Barcelona)

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports ha adjudicat per 3,4 milions d'euros (IVA inclòs) un contracte per executar les actuacions de millora de l'entorn i impermeabilització de la coberta a l'autovia B-40 al barri de Can Tries de Viladecavalls (Barcelona).

Se centraran a dotar de pendent i impermeabilitzar l'estructura de la coberta existent, a més de la restauració morfològica del terreny adjacent al tram cobert, informa el Ministeri en un comunicat aquest dimecres.

Els treballs també inclouen el condicionament del torrent de Sant Miquel.