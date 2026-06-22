Adif trigarà gairebé dos mesos a reparar els desperfectes provocats pel robatori de coure a l'R14

TARRAGONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Adif ha explicat que trigarà prop de dos mesos a reparar els desperfectes provocats pel robatori de coure aquest dilluns a la matinada a l'R14 entre Montblanc i Vilaverd (Tarragona), que ha originat un incendi i "importants danys" a les instal·lacions ferroviàries, en un comunicat aquest dilluns.
Així, mentre es reparin els danys, els trens de les línies R13 i R14 incrementaran el temps de viatge en uns 10 minuts en establir-se durant els pròxims dies un sistema de regulació del trànsit alternatiu, més lent que l'automàtic, i es desviaran alguns trens de mercaderies.
L'empresa ha afegit que l'actual tall de circulació "s'allargarà el temps necessari per a l'extinció del foc i per fixar el mode de circulació substitutori per part d'Adif".
Ha dit que les primeres investigacions apunten que l'origen de l'incident és el tall intencionat d'un cable conductor elèctric paral·lel a la catenària, amb la finalitat de ser sostret, que ha afectat "de manera significativa" l'enclavament de l'estació de Montblanc.
El sistema malmès és "un element fonamental" a causa de la gravetat dels danys provocats, es preveu que els treballs de restitució siguin complexos i perllongats.