Adif tancarà el túnel de Rubí 7 setmanes per garantir la seguretat de les obres

El tall començarà la nit de divendres a dissabte
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
Adif tancarà el túnel de Rubí (Barcelona), per on passen trens de mercaderies que provenen del nord cap al Port de Barcelona, a partir de la nit de divendres a dissabte durant set setmanes per així poder garantir la seguretat dels treballadors durant les obres i escurçar-ne els temps, després que un despreniment al gener obligués a intervenir-hi.
Així ho ha explicat davant els mitjans aquest dijous el director de Construcció de Línies d'Explotació Est d'Adif, Àngel Contreras, que ha explicat que fins ara es duien a terme les obres durant 12 hores, si bé en les altres 12 hi podien circular trens.
No obstant això, després de valorar l'evolució dels treballs, s'ha decidit tallar la circulació total d'aquest túnel per poder-lo reforçar, especialment a la "zona crítica", que és d'uns 120 metres on s'estan duent a terme tasques de reparació i manteniment.
"El primer que hem de fer és assegurar la zona. No podem tenir cap risc per als treballadors ni les circulacions", ha subratllat Contreras, que ha afegit que aquesta decisió permetrà agilitzar les obres al màxim, perquè tot sigui més segur que abans, amb l'objectiu que entre maig i juny s'hagin enllestit.
De fet, els operaris han monitorat els moviments al túnel amb controls topogràfics, i han detectat petits moviments, anomenats convergències, que no estan dins de determinats llindars considerats aptes, si bé ha indicat que això no vol dir que hagi de col·lapsar l'estructura.
Quant al volum de trens, Contreras no ha concretat una xifra diària de quants circulen per aquest punt, però ha precisat que divendres passat van ser 28 els combois que hi van passar durant tot el dia.